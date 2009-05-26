Доработка сайта на HostCMS Малый бизнес

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка155 просмотров

Требуется следующее:

1. Вывод подробной информации товара (не хватает нормальной верстки и отображения изображений)

2. Модуль поиска по товарам (ищет по дополнительным свойствам товара, как вариант можно рассмотреть систему, аналогичную Google.Suggest)

3. У товара возможно отображение 2-х цен. По любой из них его можно купить (новый и Б/у)

4. Доработка цепочки заказа товара.

4. Мелкие неточности верстки.

Я доступен по icq 246-713-333. К разговору подготовьте, пожалуйста, ваши работы ИМЕННО на Host.CMS

16 лет назад
granted
Денис 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Разработка русскоязычной версии сервиса

    Основываясь на данном API (http://www.kompoz.com/compose-collaborate/home.developer), необходимо предложить вариант разработки (или интеграции) подобного сервиса для русскоязычных пользователей. Интересует долгосрочное сотрудничество с кодером и верстальщиком для дальнейшей поддержки этого проекта. Мы собираем профессионалов и, ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Модифицировать туб(видео)-движок

    Нужно модифицировать движок видео-туба: сделать, чтобы он сохранял оригинальные файлы видео и фото на сервере. Php+ajax+perl. Ps: скрипт привязан к домену (лицензия), так что работать придется с ним на моем сервере... двиг можно увидеть ...

    AJAXPHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нужен программный модуль на сайт

    $50

    Мне на сайте нужен программный модуль. Кто готов взяться за выполнение работы – пишите вашу цену, здесь она приведена ориентировочно. Чтоб было понятно, чего я хочу, поясню на примере. У нас есть ...

    CSSHTMLJoomla
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сайт для лаунж кафе

    $500

    Необходимо сделать сайт для ланж кафе. Дизайн есть. С вас программирование и верстка (если что верстку могу взять на себя) Также нужна админка, которая предполагает изменение всего что в ТЗ. Движок какой ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Устранить ошибку в вордпрессе.

    Warning: array_keys() [function.array-keys]: The first argument should be an array in /home/kjop/domains/maxelit.ru/public_html/wp-includes/widgets.php on line 1045 Вот. Это появилось после перенесения сайта на другой домен. И в админку не заходит, пишет вот ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Модуль для Drupal

    Прконсультировать по вопросу cтруктуры module_name.install а именно shema проверить установки таблицы в бд с друпал согласно структуре запросов и имеющейся таблицы

    Drupal
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Исправить флешку:

    Прикреплена недоделанная работа, которую необходимо доработать Пример на который ориентироваться представлен здесь: http://www.gis35.ru 1. Свет фонарей, подсветка рекламного щита и в домах 2. Дома плоские 4. Небо ...

    Веб-программирование13 заявок
    Закрыт
    16 лет назад