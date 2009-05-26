Основываясь на данном API (http://www.kompoz.com/compose-collaborate/home.developer), необходимо предложить вариант разработки (или интеграции) подобного сервиса для русскоязычных пользователей. Интересует долгосрочное сотрудничество с кодером и верстальщиком для дальнейшей поддержки этого проекта. Мы собираем профессионалов и, ...
Доработка сайта на HostCMS Малый бизнес
Требуется следующее:
1. Вывод подробной информации товара (не хватает нормальной верстки и отображения изображений)
2. Модуль поиска по товарам (ищет по дополнительным свойствам товара, как вариант можно рассмотреть систему, аналогичную Google.Suggest)
3. У товара возможно отображение 2-х цен. По любой из них его можно купить (новый и Б/у)
4. Доработка цепочки заказа товара.
4. Мелкие неточности верстки.
Я доступен по icq 246-713-333. К разговору подготовьте, пожалуйста, ваши работы ИМЕННО на Host.CMS
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