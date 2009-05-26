Доработка сайта на HostCMS Малый бизнес

Требуется следующее:

1. Вывод подробной информации товара (не хватает нормальной верстки и отображения изображений)

2. Модуль поиска по товарам (ищет по дополнительным свойствам товара, как вариант можно рассмотреть систему, аналогичную Google.Suggest)

3. У товара возможно отображение 2-х цен. По любой из них его можно купить (новый и Б/у)

4. Доработка цепочки заказа товара.

4. Мелкие неточности верстки.

Я доступен по icq 246-713-333. К разговору подготовьте, пожалуйста, ваши работы ИМЕННО на Host.CMS