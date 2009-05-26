Модуль для Drupal

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Закрыт4 заявки209 просмотров

Прконсультировать по вопросу cтруктуры module_name.install а именно shema проверить установки таблицы в бд с друпал согласно структуре запросов и имеющейся таблицы

Drupal
16 лет назад
vasia_spirt
Виктор 
37 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров