Приватный проект для Pixorama

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки144 просмотра

Разработать промо-ролик.

16 лет назад
Art-Media
Андрей 
38 лет
20 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Pixorama
Максим 
45 лет
19 лет в сервисе
Был
год назад
16 лет назад
$100
3 дня

Заявки фрилансеров

Pixorama
Максим 
45 лет
19 лет в сервисе
Был
год назад
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