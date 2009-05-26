Суть: За N шагов человек должен принять N управленческих решений. Результат – число, равное полученной прибыли. Шаг – выбор (тыканье мышкой) в один из доступных для реализации проектов (открыть склад, построить ...
Приватный проект для Pixorama
Разработать промо-ролик.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $500Веб-программирование6 заявокЗакрыт16 лет назад
Есть xml-данные, которые берутся с другого сайта по партнерке (ввод пароля и логина). Нужно их запарсить для отображения в джумле.Завершен16 лет назад
Прикреплена недоделанная работа, которую необходимо доработать Пример на который ориентироваться представлен здесь: http://www.gis35.ru 1. Свет фонарей, подсветка рекламного щита и в домах 2. Дома плоские 4. Небо ...Веб-программирование13 заявокЗакрыт16 лет назад
- $50
Сайт starproffilstroy.ru вверху справа , на сайте, нужна наплывающая полоска, стилизованная полоска выплывающая через 5-10 секунд нахождения на сайте, с текстом (там где * вставить стилизованные звездочки, т.к. название компании СтарПрофиль): ...Завершен16 лет назад
Требуется простенький прайс-лист с возможностью заказа продукции . Все подробности в ТЗ. Предложения без цены и сроков отклоняются.Закрыт16 лет назад
- $50
Нужно написать модуль импорта/экспорта товаров из xml файла для virtuemartЗакрыт16 лет назад
Необходимо оставив существующий дизайн и структуру переделать сайт на не сложной системе управления. В данный момент сайт сделан на флеше и от него нужно избавиться. http://osds.ru/Веб-программирование13 заявокЗакрыт16 лет назад
Добрый день! Необходимо зашифровать некую информацию(к примеру email пользователя + тек. дата) в шифр размером 25 символов состоящим с цыфр и латинских букв. При обратном дешифровании необходимо получить исходную инфу в том же виде ...Веб-программирование12 заявокЗакрыт16 лет назад
1. Раздел имеет три основные категории: Видео, Музыка, Аудио книги. Каждая из категорий имеет свои подкатегории. 2. Функционирование раздела Добавлять торренты в раздел могут только ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт16 лет назад
Раздел - как отдельный модуль встраиваемый в движок сайта. Раздел должен содержать 1. Загрузка на сервер видео файлов с перекодировкой в .flv и созданием скриншота ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт16 лет назад