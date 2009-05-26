Интерфейс раздела Торрент треккер

1. Раздел имеет три основные категории: Видео, Музыка, Аудио книги.

Каждая из категорий имеет свои подкатегории.

2. Функционирование раздела

Добавлять торренты в раздел могут только зарегистрированные пользователи

Скачивать торренты могут все в том числе и Гости

3. Структура раздела

- Главная страница

- Страницы категорий (Основных категорий пока три Видео, Музыка, Аудиокниги)

- Страницы подкатегорий

- Рейтинги

- Статистическая информация

4. Добавление торентов (Добавление отдельно в каждую категорию)

Будет три отдельные страницы для добавления торрентов в каждую из категорий.

5. Страница в аккаунте пользователя со списком добавленных торентов, пользователь может редактировать информацию о торренте.

6. Часть администратора.