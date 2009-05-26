Есть флеш галлерея на xml перевести на PHP и сделать админку результат интегрировать в Joomla работаем по системе, есть на что посмотреть, есть за что заплатить 128-474-525 ...
Интерфейс раздела Торрент треккер
1. Раздел имеет три основные категории: Видео, Музыка, Аудио книги.
Каждая из категорий имеет свои подкатегории.
2. Функционирование раздела
Добавлять торренты в раздел могут только зарегистрированные пользователи
Скачивать торренты могут все в том числе и Гости
3. Структура раздела
- Главная страница
- Страницы категорий (Основных категорий пока три Видео, Музыка, Аудиокниги)
- Страницы подкатегорий
- Рейтинги
- Статистическая информация
4. Добавление торентов (Добавление отдельно в каждую категорию)
Будет три отдельные страницы для добавления торрентов в каждую из категорий.
5. Страница в аккаунте пользователя со списком добавленных торентов, пользователь может редактировать информацию о торренте.
6. Часть администратора.
Заявки фрилансеров
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