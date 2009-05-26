Корректно сделать обновление с joomla 1.0.15

Нужно обновить движок на сайте с joomla 1.0.15 до joomla 1.5.10

Есть созданый скриптом - мигратором дамп старой бд, от джумлы 1.0.15 , есть залитая на серв полностью новая джумла, нужно корректно установить на сервер ее, вмести со старыми данными.

При необходимости можно на некоторое время поднять старый сайт, и скопировать с него то что нужно.

работа срочная, обращатся, с наличием опыта только!

пишите в личку, далее по ICQ