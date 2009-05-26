1.Нужно написать сайт(скрипт) хранилища файлов или по простому файлообменник на подобие VIP-FILE.COM, на который заливку файлов осуществляет только человек с правами администратора.В этот ...
Корректно сделать обновление с joomla 1.0.15
Нужно обновить движок на сайте с joomla 1.0.15 до joomla 1.5.10
Есть созданый скриптом - мигратором дамп старой бд, от джумлы 1.0.15 , есть залитая на серв полностью новая джумла, нужно корректно установить на сервер ее, вмести со старыми данными.
При необходимости можно на некоторое время поднять старый сайт, и скопировать с него то что нужно.
работа срочная, обращатся, с наличием опыта только!
пишите в личку, далее по ICQ
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