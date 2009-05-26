Корректно сделать обновление с joomla 1.0.15

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Закрыт3 заявки182 просмотра

Нужно обновить движок на сайте с joomla 1.0.15 до joomla 1.5.10

Есть созданый скриптом - мигратором дамп старой бд, от джумлы 1.0.15 , есть залитая на серв полностью новая джумла, нужно корректно установить на сервер ее, вмести со старыми данными.

При необходимости можно на некоторое время поднять старый сайт, и скопировать с него то что нужно.

работа срочная, обращатся, с наличием опыта только!

пишите в личку, далее по ICQ

Joomla
16 лет назад
the-studio
Alexander Urazov 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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