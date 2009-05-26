Баннер - настроить функции

Вот банер http://tvboom.kz/style/img/gift.gif

Он тут висит http://tvboom.kz/index.php

1)Нужно, чтобы при клике на него открывалась страница

2)Нужно, чтобы можно было добавлять сколько угодно гиф картинок и чтобы они менялись на сайте. А также чтобы при клике на каждую картинку открывались разные страницы. Также нужно чтобы некоторе банеры были не ссылочные, а просто информационные.

Например: "Сейчас у нас проходит 3 акции. Значит нужно чтобы на месте банера менялось постоянно 3 картинки и при клике на любую картинку открывалась своя ссылка.

Если есть такой скрипт с админкой, то буду счстлив, чтобы банеры не через фтп добавлять и менять.