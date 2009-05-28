Сделать экспорт статей с одного сайта на наш.

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Завершен5 заявок162 просмотра

Есть сайт mirsovetov.ru нужно сделать экспорт статей с их сайта на наш, вывод контента статей должно происходить на нашем сайте. Я знаю что у них есть поддержка RSS канала, можно через него.

Указывайте пожалуйста вашу цену за выполнение работы!

16 лет назад
Guliver
Roman 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
8 отзывов

Выбранный исполнитель

Magir
Иван 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 лет назад
$30
2 дня
Мне понравилось работать с Иваном сделал все быстро и качественно, отличный исполнитель.
Хороший заказчик.

Заявки фрилансеров

Magir
Иван 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 лет назад

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