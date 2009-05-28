Сделать экспорт статей с одного сайта на наш.

Есть сайт mirsovetov.ru нужно сделать экспорт статей с их сайта на наш, вывод контента статей должно происходить на нашем сайте. Я знаю что у них есть поддержка RSS канала, можно через него.

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