Есть сверстанные страницы, нужно перенести на WordPress
Разработка flash-приложения. AC3+XML+php+MySql
Необходимо разработать графически не сложное flash-приложение, которое будет внедрено на сайте. Флешка позволяет создавать простые темы для телефонов Nokia и для телефонов Sony Ericsson с разрешением экрана 240х320.
Основу темы составляет XML-файл с набором определённых переменных и графические файлы иконок и фонов меню. Все переменные XML-файла очень подробно описаны в ТЗ для каждого типа тем. Флэш-приложение делается в двух версиях на русском и английском языках, слов очень мало поэтому проблем с переводом не должно быть. Дизайн флешки очень простой, все основные кадры нарисованы, и будут приложены к ТЗ, примеры файлов тем приложены.
Примеры работы похожих скриптов создания тем:
Флэш-приложение работает на AC3 и XML с выгрузкой готовых файлов тем и их изображений в БД вэб-сайта на MySQL. Загрузка данных приложения и переходы между кадрами флэшки сопровождаются анимацией с % загрузки. Все исполняемые скрипты приложения находятся в php-файлах на стороне сервера. В результате приложение компилирует .nth (для Nokia тем) или .thm (для SE тем) файл, который является архивом содержащим XML-файл и картинки темы. Загружаемые картинки для фонов хранятся во временной папке на сервере, до того как будет сформирована тема. Необходимо предусмотреть все алерты и ерроры при ошибочных действиях пользователя. Сделать возможность админу самостоятельно пополнять галерею фонов, картинок и иконок тем для использования их в приложении.
В целом работа не сложная, но очень интересная.
Бюджет: 8000 руб. Без предоплаты.
Предложения типа: "Сделаю" игнорируются. Пишите пример ваших интерактивных flash-приложений и сроки.
Полное ТЗ и все картинки прототипа вышлю после выбора исполнителя.
Общение через приват и аську. Мыло тоже есть в профайле.
Выбранный исполнитель
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