Три простых задачи на VBS

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок236 просмотров

Требуется реализовать три команды для MS Windows на скриптовом языке VBS

Команды:

CD с дополнительной опцией установления текущей ту директорию (первую из нескольких найденных), которая содержит указанный в качестве параметра файл (то есть эта опция срабатывает при параметре [диск:]\*\[наименование файла])

MD с дополнительной возможностью создания дерева подкаталогов в соответствии с указываемым в качестве параметра текстовым файлом, в котором наименование каждого нового подкаталога начинается с новой строки, а каждый подуровень указан дополнительным символом пробела перед наименованием

COPY с дополнительными возможностями команд MOVE и DEL

16 лет назад
MrBananas
37 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

vikamek
Виктор 
42 года
19 лет в сервисе
Был
2 года назад
16 лет назад
$30
3 дня
Качественно выполненная работа, последующие консультации и поддержка. С этим человеком я буду работать дальше.
Хороший Заказчик, предоставил широкую свободу выбора

Заявки фрилансеров

vikamek
Виктор 
42 года
19 лет в сервисе
Был
2 года назад
16 лет назад