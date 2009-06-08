Три простых задачи на VBS

Требуется реализовать три команды для MS Windows на скриптовом языке VBS

Команды:

CD с дополнительной опцией установления текущей ту директорию (первую из нескольких найденных), которая содержит указанный в качестве параметра файл (то есть эта опция срабатывает при параметре [диск:]\*\[наименование файла])

MD с дополнительной возможностью создания дерева подкаталогов в соответствии с указываемым в качестве параметра текстовым файлом, в котором наименование каждого нового подкаталога начинается с новой строки, а каждый подуровень указан дополнительным символом пробела перед наименованием

COPY с дополнительными возможностями команд MOVE и DEL