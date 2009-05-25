Работа для опытного программиста RUBY

Требуется опытный программист RUBY для осуществления работы по завершению кодирования и переноса контента в интернет магазин, и его поддержку.....в случае успеха и по завершению работы предоставляется возможность в осуществлении еще 2 проектов (портала и web software)

Можем предоставить офис и необходимое оборудование, или работа может происходить удаленно.

Человек должен проживать в Москве или в Московской области. С выбранным исполнителем будет заключен трудовой договор.

С Вас контакты, перечень законченых работ, сколько денег и как удобно работать?

Пишите пожалуйста на [email protected]

Ищу не для себя, выступаю как агент от компании