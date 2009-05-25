Проект для alexeibs

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка122 просмотра

Разработка плагина для WP.

ТЗ по почте.

WordPress
16 лет назад
PoMkaNik
Роман 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

alexeibs
Алексей 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
16 лет назад
$300
15 дней

Заявки фрилансеров

alexeibs
Алексей 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
16 лет назад

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