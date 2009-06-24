Необходимо дороботать туристический сайт на базе Joomla, а именно сделать поиск (фильтр) по 3-4 заданым параметрам с выбором параметров из списка? Например: 1. Страна отдыха - выбор страны ...
Поставить существующий сайт на Oscommerce
Необходимо поставить существующий интернет - магазин www.nahrinshop.ru на CMS Oscommerce, при этом сохранить абсолютно всю существующую функциональность. Т.е. ТЗ особо я расписывать не буду - смотрите и делайте.
Переставить полностью:
1. С товаром
2. С статьями
3. Формами обратной связи
4. Прайс- листом
5. Ротатором баннеров
6. Новостями
7. Опросами
8. Нормальным поиском
В общем со всей существующей функциональностью и контентом, за исключением некоторых моментов, на которые я укажу потом.
Иными словами мне важно, чтоб один человек, кому я доверю проект сделал все, а возможно и не все - поэтому просьба расписать по стоимости каждый из нижеприведенных этапов:
1. Программирование (верстка есть)
2. Забивка контента
Жду информации:
1. О возможности сделать этот проект
2. О сроках
3. О стоимости
Спасибо!
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