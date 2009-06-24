Поставить существующий сайт на Oscommerce

Необходимо поставить существующий интернет - магазин www.nahrinshop.ru на CMS Oscommerce, при этом сохранить абсолютно всю существующую функциональность. Т.е. ТЗ особо я расписывать не буду - смотрите и делайте.

Переставить полностью:

1. С товаром

2. С статьями

3. Формами обратной связи

4. Прайс- листом

5. Ротатором баннеров

6. Новостями

7. Опросами

8. Нормальным поиском

В общем со всей существующей функциональностью и контентом, за исключением некоторых моментов, на которые я укажу потом.

Иными словами мне важно, чтоб один человек, кому я доверю проект сделал все, а возможно и не все - поэтому просьба расписать по стоимости каждый из нижеприведенных этапов:

1. Программирование (верстка есть)

2. Забивка контента

Жду информации:

1. О возможности сделать этот проект

2. О сроках

3. О стоимости

Спасибо!