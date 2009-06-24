Поставить существующий сайт на Oscommerce

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен9 заявок277 просмотров

Необходимо поставить существующий интернет - магазин www.nahrinshop.ru на CMS Oscommerce, при этом сохранить абсолютно всю существующую функциональность. Т.е. ТЗ особо я расписывать не буду - смотрите и делайте.

Переставить полностью:

1. С товаром

2. С статьями

3. Формами обратной связи

4. Прайс- листом

5. Ротатором баннеров

6. Новостями

7. Опросами

8. Нормальным поиском

В общем со всей существующей функциональностью и контентом, за исключением некоторых моментов, на которые я укажу потом.

Иными словами мне важно, чтоб один человек, кому я доверю проект сделал все, а возможно и не все - поэтому просьба расписать по стоимости каждый из нижеприведенных этапов:

1. Программирование (верстка есть)

2. Забивка контента

Жду информации:

1. О возможности сделать этот проект

2. О сроках

3. О стоимости

Спасибо!

16 лет назад
atemixx
Артем 
37 лет
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

dimas09
35 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 лет назад
$250
10 дней
Очень понравилась идея сделать сайт на ВамШопе. Это тот человек, который не отправлял меня, как некоторые, протестировать админку этой CMS самому, а сделал все возможное чтоб облегчить мое знакомство с новым для меня функционалом. Очень чутко поступил! Все пожеланий, даже сверх оговоренного ТЗ, выполнялись неукоснительно, потому что не всегда все предусмотришь сразу. Очень инициативный человек, что очень приветствуется мной! Очень доволен работой!
Очень хороший заказчик. Задачи ставились четко и грамотно, потому не было недопониманий в работе. Был всегда на связи и любой вопрос решался быстро. Оплата произведена в полном объеме и в срок.

Заявки фрилансеров

dimas09
35 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 лет назад