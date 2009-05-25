Необходимо дороботать туристический сайт на базе Joomla, а именно сделать поиск (фильтр) по 3-4 заданым параметрам с выбором параметров из списка? Например: 1. Страна отдыха - выбор страны ...
Скрипт оплаты через PayPal
Будет плюсом знание framework CodeIgniter, тогда нужно написать например model или library.
или наглядно показать, рассказать мне по skype или ICQ как это сделать.
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