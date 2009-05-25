Скрипт оплаты через PayPal

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Закрыт1 заявка145 просмотров

Будет плюсом знание framework CodeIgniter, тогда нужно написать например model или library.

или наглядно показать, рассказать мне по skype или ICQ как это сделать.

CodeIgniter
16 лет назад
hbreaker
39 лет
19 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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Нет заявок фрилансеров