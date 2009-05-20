Flash приложение с API Вконтакте

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки230 просмотров

Нужен человек или группа людей, для реализации идеи.

Дизайнер и Flash программист.

О проекте: Развлекательная игра с использованием Flash + AS3.0 + API ВКонтакте.

Тех Задние вышлю тем кто будет действительно интересен.

Жду от вас цены и сроки.

16 лет назад
SPaRTeR
Егор 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров