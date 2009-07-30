Javascript tour calculator

Отличный исполнитель! Общается очень корректно, ни грамма программистской спеси. Задачу понимает с полуслова. Склонен к перфекционизму :) - улучшил юзабилити и интерфес по собственному почину, а те места, которые я готова была упростить, сделал как полагается. Стоически переносит любое количество отладок и дополнительных пожеланий. Окончательно сразила сдача проекта - архив со скриптами, рабочая демо-версия, полное описание принципа работы скрипта, инструкция по апдейтам. Рекомендую всем. Сама дальше буду работать только с Евгением.