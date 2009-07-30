Javascript tour calculator

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок187 просмотров

Sorry for translit

trebuetsya: online raschet stoimosti tura is neskolkih gorodov

v silu nekotoryh obstoyatelstv na php nelzia, tolko client-side script, javascript podojdet, no obyazatelno variant cross-browser, to est ie, firefox, opera. mozhno php otrabotat v backgrounde.

vhodyashie dannye - kolichestvo turistov, spisok gorodov, data nachala tura, kolvo nochej na kazhdyj gorod

naprimer 4 turista, st pete + moscow, nachalo 20.05.2009, 2 nochi piter, 3 nochi moskva

pri smene vhodyashih dannyh raschet obnulyaem

dlia kazhdogo goroda tsena sostavlyaetsya iz 4 chastej

1) poezd

2) transfer (taksi iz/v aeroport/vokzal)

3) razmeshenie

4) ekskursii

podrobnosti dam

oplata perevodom

JavaScriptPHP
16 лет назад
saez
45 лет
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

renex
39 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
16 лет назад
$20
1 день
Отличный исполнитель! Общается очень корректно, ни грамма программистской спеси. Задачу понимает с полуслова. Склонен к перфекционизму :) - улучшил юзабилити и интерфес по собственному почину, а те места, которые я готова была упростить, сделал как полагается. Стоически переносит любое количество отладок и дополнительных пожеланий. Окончательно сразила сдача проекта - архив со скриптами, рабочая демо-версия, полное описание принципа работы скрипта, инструкция по апдейтам. Рекомендую всем. Сама дальше буду работать только с Евгением.
Хороший заказчик, рекомендую.

Заявки фрилансеров

renex
39 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
16 лет назад

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