Выпадающее подменю

$10
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Закрыт1 заявка232 просмотра

Нужно для сайта на движке Е107 переделать плагин менюшки Q TREE MENU v3.2 ( скачать и посмотреть код можно тут: http://e107.ru/download.php?view.120 ), чтобы выпадающее подменю было внутри основного списка меню, а не перекрывало его.

16 лет назад
amika
125 лет
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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