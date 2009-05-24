Нужно настроить шаблон под IE + плагины и т.д. Работа будет происходить в виде консультаций т.е. вы мне объясняете что именно делать кто поможет скину 10 $ на ...
Выпадающее подменю
Нужно для сайта на движке Е107 переделать плагин менюшки Q TREE MENU v3.2 ( скачать и посмотреть код можно тут: http://e107.ru/download.php?view.120 ), чтобы выпадающее подменю было внутри основного списка меню, а не перекрывало его.
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