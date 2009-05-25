Редактирование 20 тем Wordpress

Даю 20 стандартных тем в архиве для Wordpress, их нужно будет отредактировать. Готовый результат также в архиве прислать на емейл. Проверяю - если есть доработки - говорю, переделываете - оплачиваю.

Как и что редактировать написано в Т3, который прикреплён.

Оплата в WMZ или в WMR по курсу ЦБ(как удобно вам), также возможна оплата по Безопасной сделке weblancer.net.

Срок выполнения работы 24 часа.