Редактирование 20 тем Wordpress

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен8 заявок249 просмотров

Даю 20 стандартных тем в архиве для Wordpress, их нужно будет отредактировать. Готовый результат также в архиве прислать на емейл. Проверяю - если есть доработки - говорю, переделываете - оплачиваю.

Как и что редактировать написано в Т3, который прикреплён.

Оплата в WMZ или в WMR по курсу ЦБ(как удобно вам), также возможна оплата по Безопасной сделке weblancer.net.

Срок выполнения работы 24 часа.

WordPress
16 лет назад
red7
39 лет
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

DmitryDrozdik
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 отзывов
16 лет назад
$15
1 день
С работой справился в срок оговорённый. Все вопросы по ходу работы быстро решались в режиме онлайн по асе. Сотрудничеством доволен. Буду заказывать ещё.
Понравилось работать с Артуром. Правильно поставленная задача, оплата своевременно, во время выполения работы давал четкие и грамотные указания. Остался доволен.

Заявки фрилансеров

DmitryDrozdik
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 отзывов
16 лет назад