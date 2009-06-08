Нстройка шаблонов и компонентов для CMS Joomla!

Уважаемые веблансеры!

Есть интересное задание для опытного Веб-программиста... Выбранный исполнитель, справившийся с проектом, получит серию подобных заказов.

Оставляйте свои предложения здесь, в личку просьба не писать!

Веб-студии ПРОСЬБА НЕ БЕСПОКОИТЬ!

Суть задания: настройка (заточка) готовых шаблонов и компонентов под нужды заказчиков для CMS Joomla!.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ знания для выполнения работы:

1) Опыт работы с CMS Joomla 1.5.x и младше;

2) Программирование на PHP + MySQL;

3) HTML + JavaScript;

4) Валидная кроссбраузерность: IE 5.5 - 7, FF 2 - 3, Opera 9, Safari 3, Chrome.

Краткое ТЗ в приложении: остальное при личной переписке.

Стомиость: 500 руб.

Сроки: 2 дня.

По мере увеличения заказов Ваша сумма тоже будет расти!

Индивидуальные качества исполнителя:

1) В работе - ответственность, аккуратность и оперативность, умение работать в команде.

2) В общении - тактичность.

Оплата за проект осуществляется через сервис "Безопасной сделки".

С уважением, отдел разработчиков.

Компания "ЭкоСофт", г. Иркутск

тел: +7 (3952) 723-200

email: [email protected]

icq: 427 609 121