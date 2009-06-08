Нужно сделать клон приложения под социальную сеть Вконтакте. В идеале исполнитель должен иметь в своём портфолио созданные им приложения для Вконтакте. Также, исполнитель должен обладать опытом "прикручивания" платёжных систем WM и ЯД к ...
Нстройка шаблонов и компонентов для CMS Joomla!
Уважаемые веблансеры!
Есть интересное задание для опытного Веб-программиста... Выбранный исполнитель, справившийся с проектом, получит серию подобных заказов.
Оставляйте свои предложения здесь, в личку просьба не писать!
Веб-студии ПРОСЬБА НЕ БЕСПОКОИТЬ!
Суть задания: настройка (заточка) готовых шаблонов и компонентов под нужды заказчиков для CMS Joomla!.
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ знания для выполнения работы:
1) Опыт работы с CMS Joomla 1.5.x и младше;
2) Программирование на PHP + MySQL;
3) HTML + JavaScript;
4) Валидная кроссбраузерность: IE 5.5 - 7, FF 2 - 3, Opera 9, Safari 3, Chrome.
Краткое ТЗ в приложении: остальное при личной переписке.
Стомиость: 500 руб.
Сроки: 2 дня.
По мере увеличения заказов Ваша сумма тоже будет расти!
Индивидуальные качества исполнителя:
1) В работе - ответственность, аккуратность и оперативность, умение работать в команде.
2) В общении - тактичность.
Оплата за проект осуществляется через сервис "Безопасной сделки".
С уважением, отдел разработчиков.
Компания "ЭкоСофт", г. Иркутск
тел: +7 (3952) 723-200
email: [email protected]
icq: 427 609 121
Выбранный исполнитель
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