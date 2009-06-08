Нстройка шаблонов и компонентов для CMS Joomla!

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен9 заявок222 просмотра

Уважаемые веблансеры!

Есть интересное задание для опытного Веб-программиста... Выбранный исполнитель, справившийся с проектом, получит серию подобных заказов.

Оставляйте свои предложения здесь, в личку просьба не писать!

Веб-студии ПРОСЬБА НЕ БЕСПОКОИТЬ!

Суть задания: настройка (заточка) готовых шаблонов и компонентов под нужды заказчиков для CMS Joomla!.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ знания для выполнения работы:

1) Опыт работы с CMS Joomla 1.5.x и младше;

2) Программирование на PHP + MySQL;

3) HTML + JavaScript;

4) Валидная кроссбраузерность: IE 5.5 - 7, FF 2 - 3, Opera 9, Safari 3, Chrome.

Краткое ТЗ в приложении: остальное при личной переписке.

Стомиость: 500 руб.

Сроки: 2 дня.

По мере увеличения заказов Ваша сумма тоже будет расти!

Индивидуальные качества исполнителя:

1) В работе - ответственность, аккуратность и оперативность, умение работать в команде.

2) В общении - тактичность.

Оплата за проект осуществляется через сервис "Безопасной сделки".

С уважением, отдел разработчиков.

Компания "ЭкоСофт", г. Иркутск

тел: +7 (3952) 723-200

email: [email protected]

icq: 427 609 121

HTMLJavaScriptJoomlaMySQLPHP
16 лет назад
EcoSoft
39 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

radius17
Павел 
48 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
5 отзывов
16 лет назад
$15
1 день
Павел, справился со своей задачей на все 100! Проект http://novostroyki-irk.ru реализован в кротчайшие сроки: 1) На 95% изменение готового шаблона для CMS Joomla! (цвет, фон, шрифт, ...); 2) Изменение отображения компонента JEA в виде таблицы с заданными полями (стандартный компонент выводит объекты списком), под наши требования полностью переделал модуль поиска объектов недвижимости; Личные качества: ответственный исполнитель, постоянно он-лайн, вежливый и терпеливый. Профессиональные качества: очень грамотный специалист в области PHP и MySQL. Рекомендую!
Такчиный, вежливый заказчик. Оплата в срок. Хорошо понимает, что именно хочет увидеть в качестве результата работы Рекомендую.

Заявки фрилансеров

radius17
Павел 
48 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
5 отзывов
16 лет назад