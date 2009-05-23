Необходимо написать модуль под скрипт Vamshop

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки157 просмотров

Здравствуйте!

Необходимо написать модуль под скрипт VamShop, на основе osCommerce.

Функции: добавление файлов к товару. Файлы должны добавляться и удаляться из админки, и отображаться на странице товара.

Кто готов сделать? Сколько это будет стоить?

16 лет назад
Mr-X
Ingdesign 
41 год
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
3 отзыва(-3)

Выбранный исполнитель

gothic_portal
Николай 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
3 отзыва(-2)
16 лет назад
$49
1 день
Работа не оплачена.

Заявки фрилансеров

gothic_portal
Николай 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
3 отзыва(-2)
16 лет назад