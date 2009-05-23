Клон приложения Вконтакте

Нужно сделать клон приложения под социальную сеть Вконтакте.

В идеале исполнитель должен иметь в своём портфолио созданные им приложения для Вконтакте.

Также, исполнитель должен обладать опытом "прикручивания" платёжных систем WM и ЯД к приложению.

Отличное знание API Вконтакте подразумевается.

В двух словах, основной задачей приложения будет оплата за цифровой товар прямо из приложения (без перехода на сторонний сайт)

Сбрасывайте в личку предложения с ссылками на написаные Вами функционирующие приложения Вконтакте.

Праздно любопытствующих прошу не беспокоить.

Если у кого то есть непреодолимое желание попробовать свои силы, но нет опыта создания приложений для Вконтакте - так честно и пишите - обсудим и такой вариант.

Минимальный порог цен, ниже которого за работу не возьмётесь, тоже обязательно указывайте.