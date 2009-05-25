Есть сайт http://alter-team.info/ к нему есть доделки: 1. Проверить регистрационные формы типов аккаунтов на соответствие ТЗ (наличие всех полей и т.п.) . Полностью созданы аккаунты для клиентов и переводчиков - но ...
Автозаполнение формы на сайте
Написать простенькую программу (или скрипт) для взаимодействия с формой на сайте.
Программа заполняет ТРИ поля формы по определенному правилу и жмет кнопку «экшн».
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