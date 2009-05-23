Скрипт для геотаргетинга на базе GeoIP.

Нужно написать скрипт с использование MySQL для определения географического местонахождения пользователя по IP на основе базы GeoIP (http://ipgeobase.ru/cgi-bin/Archive.cgi). Скрипт должен работать следующим образом: после закачки на сервер и открытия к примеру страницы, которая вызывает этот скрипт писалось на странице:

1. г. Оса

2. Пермский край

3. Приволжский округ.

Скрипт должен работать быстро и нагрузка на MySQL должна быть минимальная! Это самое главное условие.