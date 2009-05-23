Антиспам поставить на сайт

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Закрыт2 заявки113 просмотров

Надо сделать, чтобы каменты с хтмлем или другим кодом вообще на сайт (www -.-getevent-.-ru) не добавлялись а то спам достал

16 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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