Автоматизированное тестирование web-приложеней

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки177 просмотров

Необходимо создать некое приложение ( с графическим интерфейсом), которое будет тестировать веб-приложения на наличие ошибок или уязвимостей, написанное на PHP или Java.

оплата договорная. связь по icq: 4205458, [email protected]

Срочно

JavaPHP
16 лет назад
perfect-oem
Павел 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров