Нужна доработка самописного интернет-магазина.

Есть интернет-магазин комиксов http://www.pornoart.org

Движок самописный php и ajax (исп. MySQL базу). Админка только для добавления товаров.

Постараюсь выразить свою мысль максимально понятно...

Итак, что нужно:

1. Мне нужно, чтобы заголовок, ключевики, метаописание и текстовые вставки на первой странице подраздела были особенными. Пример:

http://www.pornoart.org/index.php?page=comicslist&type=comicsf

тут выводить надо особенные, а тут заданные по дефолту:

http://www.pornoart.org/index.php?page=comicslist&type=comicsf&p=2

http://www.pornoart.org/index.php?page=comicslist&type=comicsf&p=3

И так для всех файлов, отвечающих за вывод сеток товаров. А так же для сеток вывода по автору.

2. Рейтинг товаров (топ + вывод в боковую колонку бестселлера).

3. Новости сайта.

4. Возможность добавлять статьи (изменить существующий механизм).

5. Сделать авто-сортировку по авторам комиксов (пример желаемого покажу).

6. Сделать авто-сортировку по странам. Схоже с предыдущим пунктом.

Я так понимаю, что чобы выполнить п. 2, 5 и 6 - нужно в базе добави 3 доп. поля и работать с ними....

Вобщем готов выслушать предложения. И готов оплачивать работу отдельно за каждый пункт.

P.S. Пожалуйста, указывайте свою цену!