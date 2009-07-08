Нужно сделать следующее: 1) Нужен русский язык 100% 2)Приделать систему оплаты через sms, WM мерчант, ЯндексДеньги с возможностью отключения и включения любого вида оплаты. Не знаю есть ли такое готовое или нет, если ...
Нужна доработка самописного интернет-магазина.
Есть интернет-магазин комиксов http://www.pornoart.org
Движок самописный php и ajax (исп. MySQL базу). Админка только для добавления товаров.
Постараюсь выразить свою мысль максимально понятно...
Итак, что нужно:
1. Мне нужно, чтобы заголовок, ключевики, метаописание и текстовые вставки на первой странице подраздела были особенными. Пример:
http://www.pornoart.org/index.php?page=comicslist&type=comicsf
тут выводить надо особенные, а тут заданные по дефолту:
http://www.pornoart.org/index.php?page=comicslist&type=comicsf&p=2
http://www.pornoart.org/index.php?page=comicslist&type=comicsf&p=3
И так для всех файлов, отвечающих за вывод сеток товаров. А так же для сеток вывода по автору.
2. Рейтинг товаров (топ + вывод в боковую колонку бестселлера).
3. Новости сайта.
4. Возможность добавлять статьи (изменить существующий механизм).
5. Сделать авто-сортировку по авторам комиксов (пример желаемого покажу).
6. Сделать авто-сортировку по странам. Схоже с предыдущим пунктом.
Я так понимаю, что чобы выполнить п. 2, 5 и 6 - нужно в базе добави 3 доп. поля и работать с ними....
Вобщем готов выслушать предложения. И готов оплачивать работу отдельно за каждый пункт.
P.S. Пожалуйста, указывайте свою цену!
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