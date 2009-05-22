Проблема с сайтом

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Завершен4 заявки185 просмотров

Здравствуйте, уважаемые ! Помогите за не большое вознаграждение справиться с такой ошибкой

Table 'biotema_biotema.dle_stat' doesn't exist можно посмотреть здесь http://biotema.ru/

16 лет назад
vavalll
45 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

sfrolov
38 лет
19 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 лет назад
$5
1 день
Настоящий профи в своем деле.все сделал быстро и качественно как и обещал! Объяснил то ,что я не понимал !Короче ,приятно иметь дело с такими людьми!
Очень приятно работать с такими заказчиками.

Заявки фрилансеров

sfrolov
38 лет
19 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 лет назад