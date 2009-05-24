Сделать яваскрипт

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Завершен3 заявки200 просмотров

Как по ссылке - http://adverico.ru/prewiew/menu.html

изображения - пнг 24 с полупрозрачностью, должны нормально отображаться во всех браузерах.

На выходе неужен див, который можно без обработки поместить в верстку

нужно сегодня вечером-завтра утром.

в аську, личку и почту просьба не писать, просто указывайте в проекте цену и ссылки на подобные работы.

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16 лет назад
ZiXX
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
34 отзыва

Выбранный исполнитель

-Caesar-
39 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
16 лет назад
$50
2 дня
В короткие сроки и на высоком уромне выполнил достаточно сложное и необычное задание, все время был на связи. Считаю, что это как нельзя лучше характеризует Сергея как профессионала.
Четкая задача. Всегда на связи. Оплата вовремя. Отличный заказчик. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. с ув. Сергей.

Заявки фрилансеров

-Caesar-
39 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
16 лет назад