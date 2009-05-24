Необходим второй рсс канал для экспорта в яндекс.новости (отдельный). Так-же было бы неплохо если сделать возможным при добавлении новости указать галочкой что данная новость будет для яндекс.новости. Стандартный как бы подходит, ...
Сделать яваскрипт
Как по ссылке - http://adverico.ru/prewiew/menu.html
изображения - пнг 24 с полупрозрачностью, должны нормально отображаться во всех браузерах.
На выходе неужен див, который можно без обработки поместить в верстку
нужно сегодня вечером-завтра утром.
в аську, личку и почту просьба не писать, просто указывайте в проекте цену и ссылки на подобные работы.
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