Сделать яваскрипт

Как по ссылке - http://adverico.ru/prewiew/menu.html

изображения - пнг 24 с полупрозрачностью, должны нормально отображаться во всех браузерах.

На выходе неужен див, который можно без обработки поместить в верстку

нужно сегодня вечером-завтра утром.

в аську, личку и почту просьба не писать, просто указывайте в проекте цену и ссылки на подобные работы.