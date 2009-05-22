Нужно установить кликабельную ссылку в дополнительном поле (указывается при регистрации) на форуме IPB.
Доработать сайт на 1С-Битрикс
Сайт построен на 1с-битрикс 6.0.2
Необходимо:
1. Заменить дизайн на всех страницах, готовый дизайн предоставим (в т.ч. его надо будет сверстать)
2. Изменить структуру меню, нужно сделать 2х уровневое меню
3. Изменить структуру страницы отображения группы/подгруппы товаров – нужно добавить отображение нескольких ссылок и сделать вывод уровня цен (от/до) товаров в группе/подгруппе
4. Изменить внешний вид таблицы заказа, сделать более компактно, добавить столбец с отображением фото, соответственно нужно в админке добавить возможность добавления фото.
5. Убрать блок новостей, некоторые ссылки на разделы в правой колонке
6. Сделать отображение (просмотр) видео и аудио-роликов на странице товара.
В личку отправлю адрес сайта и дизайн.
Прошу оценить по деньгами и времени и написать мне.
С уважением, Евгений.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт16 лет назад
Нужен отдельны модуль форума для HostCMS. Есть у кого готовый? Или написать.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $100
Нужен скрипт парсер который скопирует все товары с магащина www.compusa.com на мой магазин в Zen Cart. Копировать нужно: Название товара, Описание, Фото + цену автоматически устанавливать по процентам на моем магазине (т.е. если там ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт16 лет назад
Необходимо сделать систему заказов. Укажите цену и срокиВеб-программирование11 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужно сделать сайт с системой управления на флеш. вот сайт - http://denvor.ru/test/index.htm Верстка будет предоставлена в psd Требования: - точность и аккуратность (сравнение с оригиналом с точностью до пиксела) ...Веб-программирование18 заявокЗакрыт16 лет назад
В общем вот сайт http://dry-dry.kz/ Мне фрилансер сделал там вопрос ответ. Все нормально сделал. Хотел кое что добавить там еще, а его нет в сети несколько дней. В общем что ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт16 лет назад
Здравствуйте, необходимо установить готовый дизайн и настроить его(движок моего сайта 100% аналог сайта http://eburgclub.ru)+много работы по настройке самого сайта (модули, апгрейты).САМОЕ главное-это комплексный подход к работе,то есть сделать из сайта полноценный интернет проект,настроить,улучшить,предложить и реализовать ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужно установить мод на тестовую площадку, после отладки выдать архив с файлами мода для заливки на рабочий сервер 1 день, 350 wmrВеб-программирование6 заявокЗакрыт16 лет назад
- $500
Нужно создать аналогичное приложение вот этому - http://vkontakte.ru/app548932.. Только изменить дизайн приложения, ну и курсы покупки/продажи голосов Вконтакте.. Связь ICQ 2625522Веб-программирование4 заявкиЗакрыт16 лет назад
Требуется форум интегрированный в субдиректорию готового сайта. Дизайн в единой стилистике с сайтом. Сайт на joomla 1.5.10. Нужна единая авторизация для форума, регистрация через сайт. Предпочитаемый движок форума SMF (SMF 2 или выше) или phpBB ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт16 лет назад