Дописать вопрос ответ

Здравствуйте, необходимо установить готовый дизайн и настроить его(движок моего сайта 100% аналог сайта http://eburgclub.ru)+много работы по настройке самого сайта (модули, апгрейты).САМОЕ главное-это комплексный подход к работе,то есть сделать из сайта полноценный интернет проект,настроить,улучшить,предложить и реализовать ...
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В общем вот сайт http://dry-dry.kz/
Мне фрилансер сделал там вопрос ответ. Все нормально сделал.
Хотел кое что добавить там еще, а его нет в сети несколько дней.
В общем что надо:
1)Когда человек пишет отзыв или вопрос тут, он появляется в админке. Надо, чтобы напротив его вопроса еще высвечивался его е мэйл, сейчас е мэйл не показывается того, кто написал.
2)Нужно поменять е мэйл на который приходят уведомления.
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