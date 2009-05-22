Дописать вопрос ответ

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Закрыт7 заявок154 просмотра

В общем вот сайт http://dry-dry.kz/

Мне фрилансер сделал там вопрос ответ. Все нормально сделал.

Хотел кое что добавить там еще, а его нет в сети несколько дней.

В общем что надо:

1)Когда человек пишет отзыв или вопрос тут, он появляется в админке. Надо, чтобы напротив его вопроса еще высвечивался его е мэйл, сейчас е мэйл не показывается того, кто написал.

2)Нужно поменять е мэйл на который приходят уведомления.

http://dry-dry.kz/otzivi.php

16 лет назад
yakooobin
43 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

Dzhinibalaev
Аркадий 
41 год
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад
$1
1 день

Заявки фрилансеров

Dzhinibalaev
Аркадий 
41 год
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад

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