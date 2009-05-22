Нужен плеер такого плана: http://avaxhome.ws/misc/Flashden_Dynamic_Mp3_Player_xml.html То есть, чтоб имел Playlist. Картинки к трэкам не обязательны. Также не нужны категории<: вверху="" кнопки="" навигации="" внизу="" названия="" трэков.="" <="" p=""> Исходники обязательно. Желательно ...
Восстановить сайт на Joomla
Проблема в следующем сайт http://gameglobal.ru/ переехал на другой хостинг, был выдан бекап. Бекап залил на новый хостинг и возникла данная проблема в файлах:
Warning: require_once(/home/andrey2/public_html/gameglobal//includes/version.php) [function.require-once]: failed to open stream: No such file or directory in /home/romanuk/public_html/gameglobal.ru/includes/joomla.php on line 75
Фактически необходимо восстановить работу сайта - решить данную проблему, создать бд импортировать бекап базы данных и получить деньги за выполненное задание.
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