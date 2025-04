Восстановить сайт на Joomla

Проблема в следующем сайт http://gameglobal.ru/ переехал на другой хостинг, был выдан бекап. Бекап залил на новый хостинг и возникла данная проблема в файлах:

Warning: require_once(/home/andrey2/public_html/gameglobal//includes/version.php) [function.require-once]: failed to open stream: No such file or directory in /home/romanuk/public_html/gameglobal.ru/includes/joomla.php on line 75

Фактически необходимо восстановить работу сайта - решить данную проблему, создать бд импортировать бекап базы данных и получить деньги за выполненное задание.