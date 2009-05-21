Модуль умных рассылок для DLE

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка130 просмотров

Требуется создание модуля управления рассылками для DLE, который выполняет базовые основные функции скриптов умных рассылок (таких как MailTux и Почтовый Дятел)

Техзадание и особенности модуля - в приложении

Жду предложения по цене и срокам исполнения

DLE
16 лет назад
Demeter
55 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров