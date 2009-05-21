Модуль умных рассылок для DLE

Здравствуйте. Нужно посмотреть почему медленно загружается сайт luxwatchesточкару. В опере, мозилле, файрфоксе все ок. Но в интернет эксплоэре грузится по пол часа. Загрузка главной страницы больше 5 секунд, переходы в страницах каталога занимают от ...