Система приема платежей на сайт

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Завершен8 заявок261 просмотр

Здравствуйте! Необходимо установить систему приема платежей «HandyBank» на сайт. Порядок формирования платежей происходит через терминалы «ЭЛЕКСНЕТ». Во вложении Т.З., дополнительная информация после ответа.

16 лет назад
Smik
44 года
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

dolf
37 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад
$70
3 дня
Качественно выполнил работу по установке системы приема платежей HandyBank! Алексей в кротчайшие сроки среагировал на необходимые информационные данные по установке, четким, доступным языком информировал о процессе установки! Дал много полезных рекомендаций. Продолжаем активно сотрудничать. Рекомендую как отличного программиста! Работой остался доволен. Спасибо!
Александр отличный заказчик. Терпеливый, адекватный, точно знает чего хочет, четко формулирует задания. Постоянно общались с ним во время выполнения работы, обсуждали что и как лучше сделать. По окончанию разработки заплатил больше чем договаривались. Всем рекомендую.

Заявки фрилансеров

dolf
37 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад