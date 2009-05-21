Система мониторинга цен на ассортимент магазина

  1. Биржа фриланса
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Закрыт1 заявка62 просмотра

Система мониторинга цен на ассортимент магазина через Yandex Market. Подробнее – в ТЗ.

Первоначальный бюджет не ясен. Хотелось бы услышать предложения.

16 лет назад
deflord
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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