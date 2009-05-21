Нужен модуль объявления для ShopOS

В кратце: в колонку помещается блок Объявления, в котором отображаются последние несколько объявлений. ессссесено имеются кнопки Все объявления и Разместить объявление. размещение: желающий разместить объявление заполняет соответствующие поля, затем отправляет заявку на размещение, которая приходит в админку и ожидает моего подтверждения.

стоимость: Ваша, минус моя маленькая жадность ) .

заинтересовавшиеся, пишите.