Разработка портала на PYTHON (срочно)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки183 просмотра

- ОТЛИЧНОЕ знание PYTHON!

- з/п от 40 000руб. - по результатам работы.

- 1 мес.; 8ч/в день. (желательно в офис).

Python
16 лет назад
wrk_maria4
Мария 
47 лет
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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