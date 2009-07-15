Создание и размещение xml файлов с динамичными ip

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки170 просмотров

Поддержка , обслуживание автоматизированный отправки xml файлов на сайты и ботов (роботы по размещение объявлений ) и поддержка собственного сайта

За вновь созданные xml конвертеры и боты премиальные

Таких задач будет много!!!! ЗА КАЖДЫЙ сайт ОТДЕЛЬНАЯ ДОГОВОРЁННОСТЬ!!!

Жду предложения!

16 лет назад
city99
40 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

SmartDesign
39 лет
19 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
16 лет назад
$445
14 дней
Хорошие ребята, сделали все как надо, если все пишут что готовы воспользоваться в дальнейшем их услугами ,то Я Уже пользуюсь (повторно).
Проект прошел без проблем, было приятно работать.

Заявки фрилансеров

SmartDesign
39 лет
19 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
16 лет назад