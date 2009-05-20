Компания Вебекс (webex.com.ua, futurevision.com.ua) ищет команду web-программистов для работы над проектом с использованием технологий PHP/PostgreSQL. Проект предварительно рассчитан на 400 человеко-часов. Требования к кандидатам: - Опыт работы с PHP ...
Php скрипт проверки видимости в аське
Нужен php скрипт который будет проверять на видемость номера icq
Пример:_in viz. su
Типо такого
Чтоб в результате выдавал желательно адрес ввида name.ru/123456789
Чтобы ввелись логи проверок (желательно)
Желательно чтобы скрипт был уже, только продать
аська 366947794
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