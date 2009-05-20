Сайт по недвижимости

Необходимо написать движок для сайта по недвижимости.

Дизайн делать не нужно, уже имеется

Сайты примеры:

www.imsbrok.com

www.parklane.ua

Срок: 7-10 дней

Основные технические требования:

1) Язык программирования PHP + MySQL

2) Система администрирования, для самостоятельного управлять базой данных и размещения статей на сайте.

3) Разделы сайта:

- О компании.

Меняется через админку

- Поиск объектов.

Форма поиска аналогично, как на сайте http://www.imsbrok.com/ru/objects/

+ чтобы можно было размещать фото.

Критерии поиска: поиск по базе, отбор по районам, по цене, по площади

- Новости.

- Услуги.

Подразделы такие же как и здесь http://www.imsbrok.com/ru/services/

- Заявка.

Заявка идентична как на сайте http://www.imsbrok.com/ru/request/

- Контакты.

Заказчик сам может менять их.

Жду предложения по цене.

Если используете CMS, пожалуйста указывайте ее название