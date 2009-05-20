Скрипт для наполнения Dle Тз в аське стучим 622997
Сайт по недвижимости
Необходимо написать движок для сайта по недвижимости.
Дизайн делать не нужно, уже имеется
Сайты примеры:
Срок: 7-10 дней
Основные технические требования:
1) Язык программирования PHP + MySQL
2) Система администрирования, для самостоятельного управлять базой данных и размещения статей на сайте.
3) Разделы сайта:
- О компании.
Меняется через админку
- Поиск объектов.
Форма поиска аналогично, как на сайте http://www.imsbrok.com/ru/objects/
+ чтобы можно было размещать фото.
Критерии поиска: поиск по базе, отбор по районам, по цене, по площади
- Новости.
- Услуги.
Подразделы такие же как и здесь http://www.imsbrok.com/ru/services/
- Заявка.
Заявка идентична как на сайте http://www.imsbrok.com/ru/request/
- Контакты.
Заказчик сам может менять их.
Жду предложения по цене.
Если используете CMS, пожалуйста указывайте ее название
Заявки фрилансеров
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