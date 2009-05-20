Скрипт для наполнения Dle Тз в аське стучим 622997
Импорт погоды на сайт
Требуется ультра простая вещь. импорт погоды.
http://meteoinfo.ru/xml-tech здесь вся информация включая готовые коды парсера. Из полученных данных нужно выводить только температуру ночью и днем на текущий день. Выводить это нужно в пустые места нерабочего информера на сайте www.96fm.ru
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