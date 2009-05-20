Импорт погоды на сайт

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Закрыт13 заявок261 просмотр

Требуется ультра простая вещь. импорт погоды.

http://meteoinfo.ru/xml-tech здесь вся информация включая готовые коды парсера. Из полученных данных нужно выводить только температуру ночью и днем на текущий день. Выводить это нужно в пустые места нерабочего информера на сайте www.96fm.ru

16 лет назад
mainframe_lab
Андрей 
41 год
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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