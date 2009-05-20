Форма бронирования/калькулятор для html-сайта

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт18 заявок306 просмотров

Нужно сделать аналог этой форме бронирования/калькулятору: www.dolinasukko.ru/reserv..

так же с выводом квитанции или счета

в дальнейшем должна быть возможность менять/добавлять цифры, поля и пр.

сайт сделан на HTML в программе FrontPage

рассматриваются любые предложения, предпочтение отдается оптимальному соотношению цена/качество

оплата – по факту готовности

HTML
16 лет назад
freelancefinder
Finder Freelance 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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Нет заявок фрилансеров