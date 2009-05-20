Крупный проект PHP/PostgreSQL

Компания Вебекс (webex.com.ua, futurevision.com.ua) ищет команду web-программистов для работы над проектом с использованием технологий PHP/PostgreSQL. Проект предварительно рассчитан на 400 человеко-часов.

Требования к кандидатам:

- Опыт работы с PHP и MySQL/MsSQL не менее 2-х лет

- Понимание принципов работы вебсайтов

- Опыт использования AJAX

- English - технический

- Аккуратность, коммуникабельность

- Необходимо будет частичное пребывание представителя команды в офисе компании – Киев, Подол (3 минуты от ст.м. Контрактовая).

Компания предлагает:

- Достойная компенсация

- Работа с профессионалами

- Интересные проекты

Ждем Ваших предложений!

В предложении укажите:

- Примеры PHP/MySQL/MsSQL кода (на Ваше усмотрение - то, что хотелось бы показать).

- Укажите, стоимость часа работы специалиста в Вашей команде (среднее значение, либо по видам работ).

- Есть ли возможность в ближайшее время выделить 1-2 php программистов и приступить к разработке проекта

C уважением,

Александр Махтин,

ООО "Вебекс"

[email protected]

тел. 8 044 592 52 78

моб. 8 050 387 37 78