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Крупный проект PHP/PostgreSQL
Компания Вебекс (webex.com.ua, futurevision.com.ua) ищет команду web-программистов для работы над проектом с использованием технологий PHP/PostgreSQL. Проект предварительно рассчитан на 400 человеко-часов.
Требования к кандидатам:
- Опыт работы с PHP и MySQL/MsSQL не менее 2-х лет
- Понимание принципов работы вебсайтов
- Опыт использования AJAX
- English - технический
- Аккуратность, коммуникабельность
- Необходимо будет частичное пребывание представителя команды в офисе компании – Киев, Подол (3 минуты от ст.м. Контрактовая).
Компания предлагает:
- Достойная компенсация
- Работа с профессионалами
- Интересные проекты
Ждем Ваших предложений!
В предложении укажите:
- Примеры PHP/MySQL/MsSQL кода (на Ваше усмотрение - то, что хотелось бы показать).
- Укажите, стоимость часа работы специалиста в Вашей команде (среднее значение, либо по видам работ).
- Есть ли возможность в ближайшее время выделить 1-2 php программистов и приступить к разработке проекта
C уважением,
Александр Махтин,
ООО "Вебекс"
тел. 8 044 592 52 78
моб. 8 050 387 37 78
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