Нужен специалист который разбирается в wordpress. При переносе сайта на новый хостинг что-то неправильно перенес, выдает ошибку. Для просмотра ошибки, которую выдает скрипт, авторизируйтесь по ссылке: ...
Задача для команды опытных разработчиков
Задача: есть сайт, живой и работоспособный, но морально устаревший.
Требуется привести его в порядок: частичный редизайн на основе
согласованного бренд-бука и вашего креатива, программирование
новых модулей и функциональности - как следствие, верстка и скриптинг.
Сроки: нужно было вчера... поэтому как только будет определен исполнитель
- немедленно приступаем к работе по согласованному ТЗ.
Стоимость: стоимость определяем по ТЗ, вилку назвать не могу – но сумма
может насобираться внушительная, достаточная для 1-2 месяцев плотной
работы с полной занятостью. Поэтому обозначать свою ставку пока
не требуется – просто выходите на контакт и будем обсуждать Вашу
квалификацию и Ваши возможности по выделению Вами своего времени
для реализации наших задач.
Оплата: оплата по согласованию с Вами – кусками, этапами, полностью
в конце. Способ выбираете Вы: наличностью в офисе, переводом в другой
город/страну, виртуальными деньгами.
Плюсы: крупная компания, один из лидеров отрасли в своем регионе.
Хорошая посещаемость сайта (4000-5000 в сутки). В общем, опыт работы
над проектом будем незазорно представить в резюме. Перспективы –
заключение долгосрочного контракта на поддержку ресурса. Планов
по развитию много, в том числе по созданию новых сайтов. Так что
работой и деньгами готовы обеспечить.
Формат участия: для рассмотрения Вас в качестве участника – просим
присылать описание Вас или Вашей команды в целом с обозначением:
- Ваших познаний во всем, что связано с веб-программированием.
- Ваше портфолио – с указанием реальных ссылок и подробным
изложением что в данных работах Ваше
- Краткая инфа о Вас: география, кол-во времени которое можете уделять
работе над проектом, периоды и способ Вашей доступности внутри дня/недели.
- Как с Вами связаться
Ответ присылать на [email protected] до 15.00 21 мая.
Спасибо!
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