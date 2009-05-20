Задача для команды опытных разработчиков

# 1 — $

Задача: есть сайт, живой и работоспособный, но морально устаревший.

Требуется привести его в порядок: частичный редизайн на основе

согласованного бренд-бука и вашего креатива, программирование

новых модулей и функциональности - как следствие, верстка и скриптинг.

Сроки: нужно было вчера... поэтому как только будет определен исполнитель

- немедленно приступаем к работе по согласованному ТЗ.

Стоимость: стоимость определяем по ТЗ, вилку назвать не могу – но сумма

может насобираться внушительная, достаточная для 1-2 месяцев плотной

работы с полной занятостью. Поэтому обозначать свою ставку пока

не требуется – просто выходите на контакт и будем обсуждать Вашу

квалификацию и Ваши возможности по выделению Вами своего времени

для реализации наших задач.

Оплата: оплата по согласованию с Вами – кусками, этапами, полностью

в конце. Способ выбираете Вы: наличностью в офисе, переводом в другой

город/страну, виртуальными деньгами.

Плюсы: крупная компания, один из лидеров отрасли в своем регионе.

Хорошая посещаемость сайта (4000-5000 в сутки). В общем, опыт работы

над проектом будем незазорно представить в резюме. Перспективы –

заключение долгосрочного контракта на поддержку ресурса. Планов

по развитию много, в том числе по созданию новых сайтов. Так что

работой и деньгами готовы обеспечить.

Формат участия: для рассмотрения Вас в качестве участника – просим

присылать описание Вас или Вашей команды в целом с обозначением:

- Ваших познаний во всем, что связано с веб-программированием.

- Ваше портфолио – с указанием реальных ссылок и подробным

изложением что в данных работах Ваше

- Краткая инфа о Вас: география, кол-во времени которое можете уделять

работе над проектом, периоды и способ Вашей доступности внутри дня/недели.

- Как с Вами связаться

Ответ присылать на [email protected] до 15.00 21 мая.

Спасибо!