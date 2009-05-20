Вырезать рекламу MochiAds из флеш-игр

Думаю, что вы знакомы с рекламой MochiAds, которая вставляется в ролики Рекламу от гугл перед стартом игры. Имеется несколько тысяч роликов SWF в которых надо удалить её, крайне желательно не в ручную а неким автоматом ))

Кто может сделать?