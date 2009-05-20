Есть рабочий сайт хостинга картинок. На сайте реализовано хранение изображений и доступ к ним только по ссылкам, известным только автору. Т.е. просто зайти на сайт и посмотреть картинки нельзя.

Нужно:

1. Добавить возможность работы с галереями. Т.е. чтоб можно было создавать открытые галереи, доступные для просмотра всем. Как это сделано на радикал.ру

2. Натянуть новый дизайн.

Дизайн уже готов