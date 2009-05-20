Нужно сделать такой скрипт, который будет проводить тестирование. Тесты имеют такой вид: Вопрос. Ответ1 Ответ2 Ответ3 Думаю сделать так: чеовек решает тесты, в конце ему ...
Joomla компонент астрологических прогнозов
Здравствуйте
Необходимо создать компонент ежедневные прогнозы, отображающий ежедневный астрологический прогноз. Данные вносятся админом через админку.
Есть таблица, где строки - категории (типа Аварийность, конфликтность и тд), столбцы - знаки зодиака. На пересечении картинки, означающие сам прогноз по 3х бальной шкале (отлично, плохо, нормально).
Сбоку календарь, при переключении числа меняется прогноз посредством ajax.
в админке такая же таблица с календарем. естественно с возможностью редактировать. переключаем на календаре дату и изменяем прогноз на эту дату. Так же есть возможность удалять прогнозы за определенный день.
Есть работающий пример. Ссылку дам интересующимся. Ничего сложного не вижу. Пишите конкретные предложения цена-срок cюда.
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