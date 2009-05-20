Joomla компонент астрологических прогнозов

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок159 просмотров

Здравствуйте

Необходимо создать компонент ежедневные прогнозы, отображающий ежедневный астрологический прогноз. Данные вносятся админом через админку.

Есть таблица, где строки - категории (типа Аварийность, конфликтность и тд), столбцы - знаки зодиака. На пересечении картинки, означающие сам прогноз по 3х бальной шкале (отлично, плохо, нормально).

Сбоку календарь, при переключении числа меняется прогноз посредством ajax.

в админке такая же таблица с календарем. естественно с возможностью редактировать. переключаем на календаре дату и изменяем прогноз на эту дату. Так же есть возможность удалять прогнозы за определенный день.

Есть работающий пример. Ссылку дам интересующимся. Ничего сложного не вижу. Пишите конкретные предложения цена-срок cюда.

AJAXJoomla
16 лет назад
viktor_ch
Виктор 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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