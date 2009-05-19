Создание сайтов

Ищем PHP-программиста в команду. Обязательные знания : PHP, Linux (на уровне Shell), mysql, OOP,HTML, JavaScript,SVN(CVS). Умение и желание работать много быстро и красиво. Амбиции. Наличие средств связи - мобильный телефон, skype (голос), icq/jabber.

Задачи:

Написание партнерских программ, разработка высокотехнологичных веб-приложений. У нас ведется разработка и эксплуатация собственных проектов. Не аутсорс. В дальнейшем возможен карьерный рост до уровня партнера и значительное повышение зарплаты.

Кто нам не нужен: Те, кто не готов работать каждый день больше 2 часов. Те, кто забывает о работе, переступая порог офиса. Те, у кого регулярно болеют и умирают бабушки. Те, кто слово "Надо" ставят ниже похода в кино с девушкой. Те, у кого 5 раз на дню ломается интернет, выключается свет и сгорает компьютер.

Это будет ваша фулл-тайм работа. Совмещение не допускается.

Претендентов прошу даже если желаете написать что-то в личку, обязательно, сделайте ваше предложение по вакансии. Так будет меньше вероятность, что ваше сообщение затеряется.

skype: ram0105

icq: 578369669