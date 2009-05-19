Для того, кто *шарит* в DLE. Быстрая работа.

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок147 просмотров

Итак? т.к. я плохо пока еще разбираюсь в дле, вам надо на сайте kotof.ru:

просто создать 3 подкатегории:

------

Подключить модули (баннерный, модуль наград)

--------------------------

поставить возле кнопочки ЛайвИнтернет кнопочку Яндекс тица.

Вот и всё. За символическую цену или за отзыв. Жду.

DLE
16 лет назад
zorin
37 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Скандинавский Аукцион

    В общем нужен нормальный работающий движок скандинавского аукциона. В качестве оплаты я дам скрипт онлайн обменника эл валют. (смартекс) Писать только тем кому интересно данное предложение!!!

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Написать скрипт и поставить

    Приведу пару примеров- 1. Имеется сервер мп3. Надо написать такой скрипт, чтоб он брал с него мп3 и как бы был на моём сайте... 2.Написать скрипт, который бы перекопировал с одного ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Простейший интернет-магазин

    Требуется создание простейшего интернет-магазина под уе сформированную базу. Аналог такого проета уже есть, может быть предоставлен для примера. PHP. Необхоима корзина покупателя, личная карточка покупателя, поле регистрации, легкое оформление, счетчик не требуется. Срок выполнения заказа ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Распределение трафика php и cgi

    $100

    Нужно написать систему распределения трафика к уже работающим скриптам. Суть распределения трафика в универсальности, не мешая работе оригинальных скриптов. скрипты php и cgi. Принцип действия: создается контейнер - файл ...

    PHP
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Wp проект

    Макеты сверстаные уже готовые .html предоставлю От Вас: - сроки - цены - формы оплаты - контакты А также - рекомендации - примеры работ

    HTMLWordPress
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Доделать CMS и сайт

    $50

    Нужно интегрировать уже разработанный дизайн (есть PSD в слоях) в CMS. Жду ваших предложений. В том числе и по стоимости. Если посмотрите архив со скринами, то увидете, что сайт из разряда простейших. Приоритет отдам томукто ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Разработка веб базы данных для стат он-лайн игры

    $100

    NBA LIVE 08. 1 существует база данных игроков данной игры(имя фамилия, рост, вес, фото и около 15 цифровых характеристик каждой способности игрока, например бросок 90, скорость 85, пас 75). необходимо отображение всей этой ...

    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Запись голоса с микрофона и аплоад на сервер(new!)

    $170

    Тем, кто уже видел этот проект (ТЗ) вчера: предыдущее ТЗ было упрошено, убрали запись видео, оставили только звук! Необходимо реализовать средствами флеша (_без использования медиа-сервера типа Red5_) запись звука с микрофона с ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Добавить Галерею на сайт !

    Доброе время суток фрилансеры ! Очень простое задание нужно настроить установить ФОТОГАЛЕРЕЮ (http://www.zenphoto.org/zenphoto/) вот тут интересный пример галлереи с опцией оставлять коменты под фотографиями.... 1. адресс сайта где будет размещена ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Limb

    Нужен Челочек Который очень хорошо разбирается с Limb http://limb-project.com/en/ Для установки сверстаных макетов .html на эту цмску. Постоянные заказы гарантирую

    HTML
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    16 лет назад