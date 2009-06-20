Требуется создание простейшего интернет-магазина под уе сформированную базу. Аналог такого проета уже есть, может быть предоставлен для примера. PHP. Необхоима корзина покупателя, личная карточка покупателя, поле регистрации, легкое оформление, счетчик не требуется. Срок выполнения заказа ...
Написать скрипт и поставить
Приведу пару примеров-
1. Имеется сервер мп3. Надо написать такой скрипт, чтоб он брал с него мп3 и как бы был на моём сайте...
2.Написать скрипт, который бы перекопировал с одного сайта всех актёров( картинка+ описание) на мой...
3. Скрипт, который бы перекопировал базу фильмов- То есть просто картинка фильма и описание..Тобишь сколько он заработал в прокате + его описание.....
Если есть что-то наподобие, рассмотрю ваши варианты.
Выбранный исполнитель
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