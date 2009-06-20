Написать скрипт и поставить

Приведу пару примеров-

1. Имеется сервер мп3. Надо написать такой скрипт, чтоб он брал с него мп3 и как бы был на моём сайте...

2.Написать скрипт, который бы перекопировал с одного сайта всех актёров( картинка+ описание) на мой...

3. Скрипт, который бы перекопировал базу фильмов- То есть просто картинка фильма и описание..Тобишь сколько он заработал в прокате + его описание.....

Если есть что-то наподобие, рассмотрю ваши варианты.