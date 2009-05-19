Добавить Галерею на сайт !

Доброе время суток фрилансеры !

Очень простое задание нужно настроить установить ФОТОГАЛЕРЕЮ (http://www.zenphoto.org/zenphoto/) вот тут интересный пример галлереи с опцией оставлять коменты под фотографиями....

1. адресс сайта где будет размещена фотогалерея при переписке !

2. указывайте сроки + ценны !

3. никакой предоплаты !

4. жду ваших предложений !