Нужно создать многопользовательскую игру на FLASH с использованием API ВКонтакте Документация API ВКонтакте — http://vkontakte.ru/pages.php?id=2369267 (там же есть исходники некоторых игр) Пример многопользовательской FLASH игры: http://vkontakte.ru/app517649 ...
Добавить Галерею на сайт !
Доброе время суток фрилансеры !
Очень простое задание нужно настроить установить ФОТОГАЛЕРЕЮ (http://www.zenphoto.org/zenphoto/) вот тут интересный пример галлереи с опцией оставлять коменты под фотографиями....
1. адресс сайта где будет размещена фотогалерея при переписке !
2. указывайте сроки + ценны !
3. никакой предоплаты !
4. жду ваших предложений !
Заявки фрилансеров
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