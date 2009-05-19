Обновление цен прайса для WebAsyst

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка162 просмотра

Организовать экспорт в CSV из прайса в екзеле, написать скриптик в екзеле который сравнивает товар по артикулам и проставляет обновленные цены

Webasyst
16 лет назад
Alexus3
44 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
5 отзывов

Выбранный исполнитель

Komendant
Сергей 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 лет назад
$8
4 дня

Заявки фрилансеров

Komendant
Сергей 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 лет назад

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